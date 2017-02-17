В Сумах показали действия при ЧП (фото)

11 апреля в г. Сумы на базе общеобразовательной школы № 15 им. Дмитрия Турбина, состоялся показательный День защиты. Его организаторами выступили администрация заведения, Управление образования и науки Сумского горсовета, Информационно-методический центр, Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности в области.

Во время объектовой тренировки участникам Дня гражданской защиты продемонстрировали действия в случае возникновения чрезвычайного происшествия — организацию и проведение эвакуации учащихся из здания учебного заведения.

На стадионе представители экстренных служб устроили для собравшихся показательные выступления. Взрывотехники полиции ознакомили присутствующих с правилами поведения при нахождении подозрительных взрывоопасных предметов, а кинологи продемонстрировали навыки своих четвероногих помощников, в том числе по выявлению замаскированной взрывчатки. Работники Службы спасения показали возможности оборудования и техники, которые находится у них на вооружении. Бензорезом и гидравлическими ножницами спасатели разрезали металлические препятствия, а с помощью пневматической подушки получали условного пострадавшего из-под завала. Реанимационные приемы — искусственное дыхание и непрямой массаж сердца — на специальном манекене продемонстрировали представители Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста.

Инновацией стала демонстрация в действии договоренности учебного заведения с другой организацией, которая может разместить на своей базе на время большое количество людей, что пригодится при возникновении чрезвычайного происшествия в школе в зимний период или во время сложных погодных условиях, когда невозможно будет держать детей на улице. Так, около 400 учеников были размещены в зале ближайшего спортивного клуба «Maxima», откуда их забрали родители домой, — сообщает пресс-служба Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области