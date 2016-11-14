В Сумах поиграть не удалось

3 января, около 16 часов, сумские патрульные получили сообщение о незаконные игровые автоматы на проспекте Курском.

Зайдя в помещение, стражи порядка обнаружили 10 единиц компьютерной компьютерной техники, администратора и 4 посетителей.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая установит законность такого вида игр.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УКУ. Продолжается следствие, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумм.