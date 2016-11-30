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04.01 Среда

В Сумах подорвали банкомат (фото)

Сегодня, 14:40 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Работники полиции охраны, прибыв на срабатывание сигнализации одного из магазинов по улице Харьковской, обнаружили обокраденный банкомат. Полиция открыла уголовное производство и начала розыск преступников.
Около четырех часов утра сработала охранная сигнализация в одном из магазинов по улице Харьковской, 4.
Прибыв на место происшествия, наряд полиции охраны обнаружил поврежденный банкомат одного из известных банков. В ходе осмотра места происшествия выявлено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами. Сумма ущерба устанавливается.
Как сообщает начальник Управления полиции охраны Сумской области Александр Кананков, данный банкомат под наблюдением полиции охраны не находился.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начали соответствующие проверки. По мнению правоохранителей, повреждения банкомату причинил взрыв газа, который преступники, вероятно, запустили в корпус аппарата.
Рассматриваются и другие версии случившегося, — сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области

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