В Сумах подорожали вода и стоки

В Сумах меняются тарифы на воду. В «Урядовому кур’єрі» 14 апреля напечатано решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которым 22 марта утверждены новые тарифы на водоснабжение для жителей города, — сообщает UA Суми
Установленные тарифы для всех категорий потребителей (с учетом поверки приборов учета для населения частного и многоэтажного сектора):
|Категории потребителей
|было
|станет
|на централизованное водоснабжение
|5,18 грн. за 1 куб. м с НДС
|7,51 грн. за 1 куб. м с НДС
|на централизованное водоотведение
|4,99 грн. за 1 куб. м с НДС
|5,98 грн. за 1 куб. м с НДС
|на услугу по централизованному снабжению холодной воды
|5,66 грн. за 1 куб. м с НДС
|7,97 грн. за 1 куб. м с НДС
|на услугу по централизованному водоотведению
|5,44 грн. за 1 куб. м с НДС
|6,34 грн. за 1 куб. м с НДС
Изменение стоимости услуг обусловлено ростом цен на электроэнергию, материалы, горюче-смазочные материалы, увеличением минимальной заработной платы, ставок налогов и сборов.
При принитии решения НКРЭКУ отмечалось, что тарифы будут введены в действие с момента их официального опубликования в газете «Урядовый курьер».