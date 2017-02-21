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В Сумах подорожали вода и стоки

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах подорожали вода и стоки

В Сумах меняются тарифы на воду. В «Урядовому кур’єрі» 14 апреля напечатано решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которым 22 марта утверждены новые тарифы на водоснабжение для жителей города, — сообщает UA Суми

Установленные тарифы для всех категорий потребителей (с учетом поверки приборов учета для населения частного и многоэтажного сектора):

 

Категории потребителей было станет
на централизованное водоснабжение 5,18 грн. за 1 куб. м с НДС 7,51 грн. за 1 куб. м с НДС
на централизованное водоотведение 4,99 грн. за 1 куб. м с НДС 5,98 грн. за 1 куб. м с НДС
на услугу по централизованному снабжению холодной воды 5,66 грн. за 1 куб. м с НДС 7,97 грн. за 1 куб. м с НДС
на услугу по централизованному водоотведению 5,44 грн. за 1 куб. м с НДС 6,34 грн. за 1 куб. м с НДС

Изменение стоимости услуг обусловлено ростом цен на электроэнергию, материалы, горюче-смазочные материалы, увеличением минимальной заработной платы, ставок налогов и сборов.
При принитии решения НКРЭКУ отмечалось, что тарифы будут введены в действие с момента их официального опубликования в газете «Урядовый курьер».

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