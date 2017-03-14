В Сумах подкорректировали тарифы одной компании, вторая пока «в пролете»

На заседании исполкома 16 мая 9 членов исполкома проголосовали за корректировку тарифов на вывоз ТБО для компании «Сервис-ресурс», а вот для аналогичного решения для «А-Муссона» голосов не хватило. Этот вопрос уже обсуждали месяц тому назад, но отложили на доработку. «Сервис-ресурс» использует тарифы, которые были утверждены исполкомом 30 июня 2016 года. С тех пор произошло двукратное увеличения размера минимальной зарплаты и увеличение стоимости ГСМ приблизительно на 32%. Поэтому эти статьи расходов скорректировали приблизительно на 20%, что даст возможность предприятию продолжать работать, обеспечивать чистоту и своевременную уборку мусора.

Для населения частного сектора тариф увеличился с 6,49 до 7,82 грн. в месяц с человека; для население многоквартирных жилых домов: с 9,39 до 11,40 грн.

Для бюджетных организаций: с 49,82 до 58,91 грн. за кубометр ТБО, для других потребителей – с 66 до 76,26 грн. за кубометр.

Решение должно вступить в силу через 15 дней после официального обнародования на сайте Сумского горсовета (скорее всего, — не ранее 1 июня- r)