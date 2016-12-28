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В Сумах почтили память Героев Крут

Сегодня, 17:35 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
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29 января 1918 на железнодорожном участке Круты на Черниговщине шесть часов продолжался жестокий бой. Против 4800 бойцов Красной гвардии выступил отряд из 520 украинских воинов и молодежи, из которых 300 — офицеры и гимназисты. Они были настоящими патриотами, храбрыми, сильными, и благодаря своему подвигу остаются в памяти потомков.
В их честь еще в прошлом году переименовали улицу в городе Сумы, а теперь на этой улице открыли мемориальную доску.
«Ребята шли на верную смерть, шли против армии, которая была в десятки раз больше и сильнее, и это было безумие. Но они пошли и держались до последнего. И сегодня Герои Крут, их подвиг для всех нас является указателем и примером, каждый день вдохновляет работать и бороться за наше государство», — подчеркнул руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
Кроме представителей власти и общественных организаций, на открытие мемориальной доски пришли кадеты Государственного лицея с усиленной военной подготовкой «Кадетский корпус» им. И.Г.Харитоненка и дети. Участники мероприятия вместе почтили память молодых Героев, а белые голуби взлетели в небо как светлые души ребят-солдат.
«Страшно умирать, но еще страшнее погибнуть напрасно … Сегодня те юноши, Герои Крут является для нас примером мужества, преданности и силы духа. Будем патриотами, любить нашу Украину, ведь сейчас как никогда она нуждается в защите и в нашей помощи », — отметил кадет, вице-старшина Владимир Сметаненко перед тем, как прочитать торжественную клятву, которую поддержали его собратья.
Кроме этого, не остались в стороне и активные участники общественных организаций, которые почтили память погибших воинов спортивным забегом от Соборной улице до улицы Героев Крут, а именно к мемориальной доске, которая находится по адресу Героев Крут, 36, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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