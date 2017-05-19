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В Сумах почти половина вакансий – для рабочих

Сегодня, 14:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах почти половина вакансий – для рабочих

По данным Сумского областного центра занятости статус безработного в г.Сумы в январе-июле получили 2862 человека. За этот период при поддержке Госслужбы занятости трудоустроено 1416 безработных. Кроме того, 458 человек участвовали в общественных работах и работах временного характера, а также 267 человек проходили профобучение.
На конец июля на учете в Сумском городском центре занятости оставалось 2183 безработных, что на 339 человек меньше, чем в прошлом году. В то же время в базе вакансий насчитывалось 1029 свободных рабочих мест, из них каждое пятое — для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин или для квалифицированных рабочих с инструментом, каждое шестое — для работников сферы торговли и услуг, каждое девятое — для простейших профессий.
Средний размер пособия по безработице в июле 2017. составил 2443 грн против 2027 грн в прошлом году, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области

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