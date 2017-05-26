В Сумах по интернету можно записаться к педиатру

В Сумах запустился пилот по электронной записи в Детскую поликлинику #1. «На этом этапе уже сейчас можно записать ребенка к участковому педиатру через Интернет. Следующий шаг: запись к специалисту и масштабирование сервиса в других поликлиниках.

Я очень довольна, что наши усилия в этом направлении не были напрасными. Что местная власть поняла важность производства электронных сервисов для облегчения жизни сумчан!», — написала в соцсетях сумчанка Валентина Сахно и выложила фото.