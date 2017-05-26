В Сумах запустился пилот по электронной записи в Детскую поликлинику #1. «На этом этапе уже сейчас можно записать ребенка к участковому педиатру через Интернет. Следующий шаг: запись к специалисту и масштабирование сервиса в других поликлиниках.
Я очень довольна, что наши усилия в этом направлении не были напрасными. Что местная власть поняла важность производства электронных сервисов для облегчения жизни сумчан!», — написала в соцсетях сумчанка Валентина Сахно и выложила фото.
В Сумах по интернету можно записаться к педиатру
В Сумах запустился пилот по электронной записи в Детскую поликлинику #1. «На этом этапе уже сейчас можно записать ребенка к участковому педиатру через Интернет. Следующий шаг: запись к специалисту и масштабирование сервиса в других поликлиниках.
Напечатать Письмо автору Просмотров 119 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
26.05.2017, 12:15 Новость
Панорама Подписаться 26.05.2017, 12:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 204 Комментариев 0 Поддержали 0
26.05.2017, 10:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 26.05.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 356 Комментариев 0 Поддержали 0
26.05.2017, 07:20 Новость
Панорама Подписаться 26.05.2017, 07:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 472 Комментариев 0 Поддержали 0
25.05.2017, 11:15 Новость
Панорама Подписаться 25.05.2017, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 420 Комментариев 0 Поддержали 0
25.05.2017, 10:14 Новость
25.05.2017, 08:19 Новость
Панорама Подписаться 25.05.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 347 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 15:17 Новость
Панорама Подписаться 23.05.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 397 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 11:13 Новость
Панорама Подписаться 23.05.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 324 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
26.07.2017, 12:23
admin adminych Подписаться 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0 Поддержали 0
25.07.2017, 14:16
admin adminych Подписаться 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 200 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
01.08.2017, 17:39
admin adminych Подписаться 01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0 Поддержали 0
27.07.2017, 19:37
admin adminych Подписаться 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0 Поддержали 0
26.07.2017, 11:00
admin adminych Подписаться 26.07.2017, 11:00 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0 Поддержали 0
21.07.2017, 18:42
admin adminych Подписаться 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0 Поддержали 0
21.07.2017, 17:38
admin adminych Подписаться 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Маю бажання прокоментувати де які висловлювання Олександра Такул та одночасно залишити відгук про наметовий табір "Сузір'я". Мова виключно про наметовий ...30.07.2017, 19:54
БАНДА гаранта-Потрошителя готовится к ВЫБОРАМ и УБИРАЕТ КОНКУРЕНТОВ, начав с Саакашвили, мешающего ВОРОВАТЬ и РАЗМНОЖАТЬ КОРРУПЦИЮ. Выборы требует Евросоюз из-за ...27.07.2017, 23:17