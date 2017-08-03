В Сумах плюс четыре: яркие и новые

В Сумы прибыли четыре новых троллейбуса

Четыре новых троллейбуса белорусской фирмы закуплены e ООО «СП «Яникс» (Луцк) по результатам тендера, проведенного в марте текущего года. Стоимость каждой машины, спсобной перевозить до 106 пассажиров, составляет 4,365 млн грн.

Два из них с конца августа курсируют по городу, остальные проходят регистрацию и должны выйти на линию до 10 сентября. По условиям договора, поставить троллейбусы победитель тендера должен был до 20 июня. Просрочка составила 2 месяца. Впрочем, никаких штрафных санкций поставщик не получил. 27 июля было заключено дополнительное соглашение об изменении банковских реквизитов поставщика, поскольку там сменился директор.

Директор ООО СП «Яникс» Николай РОМАНЮК несвоевременную поставку троллейбусов объяснил задержкой на производстве. А вот местные эксперты считают, что за это вполне можно выставить пеню, как это было в Краматорске.

Аналитик сайта transport.sumy.ua Александр МИРОНЕНКО прокомментировал ситуацию журналистам UA СУМИ: «Договором предусмотрено применение штрафных санкций для поставщика в привязке к учетной ставке НБУ. Это примерно 175 000 грн. в месяц. Учитывая почти двухмесячную задержку, таким образом можно удешевить закупку на 400 тыс. грн.».

В течение полутора месяцев автопарк КП пополнится четырьмя новыми автобусами большой вместимости. Также есть потребность в приобретении автобусов средней вместимости, чтобы закрыть проблемные маршруты — по ул. Тополянской и Добровольной.

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«Отмечу, что были попытки срыва закупок, но процесс был под контролем городского головы Александра Лысенко, поэтому троллейбусы поступили в наш город и вышли на линию», — Виталий ОДНОРОГ, директор КП «Электроавтотранс»

Фото Информационный портал

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Ирина Власова, «Панорама» №38