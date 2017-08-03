Панорама / сумы / новости / события / комментарии
22.09 Пятница

В Сумах плюс четыре: яркие и новые

Сегодня, 08:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

В Сумы прибыли четыре новых троллейбуса
Четыре новых троллейбуса белорусской фирмы закуплены e ООО «СП «Яникс» (Луцк) по результатам тендера, проведенного в марте текущего года. Стоимость каждой машины, спсобной перевозить до 106 пассажиров, составляет 4,365 млн грн.
Два из них с конца августа курсируют по городу, остальные проходят регистрацию и должны выйти на линию до 10 сентября. По условиям договора, поставить троллейбусы победитель тендера должен был до 20 июня. Просрочка составила 2 месяца. Впрочем, никаких штрафных санкций поставщик не получил. 27 июля было заключено дополнительное соглашение об изменении банковских реквизитов поставщика, поскольку там сменился директор.
Директор ООО СП «Яникс» Николай РОМАНЮК несвоевременную поставку троллейбусов объяснил задержкой на производстве. А вот местные эксперты считают, что за это вполне можно выставить пеню, как это было в Краматорске.
Аналитик сайта transport.sumy.ua Александр МИРОНЕНКО прокомментировал ситуацию журналистам UA СУМИ: «Договором предусмотрено применение штрафных санкций для поставщика в привязке к учетной ставке НБУ. Это примерно 175 000 грн. в месяц. Учитывая почти двухмесячную задержку, таким образом можно удешевить закупку на 400 тыс. грн.».
В течение полутора месяцев автопарк КП пополнится четырьмя новыми автобусами большой вместимости. Также есть потребность в приобретении автобусов средней вместимости, чтобы закрыть проблемные маршруты — по ул. Тополянской и Добровольной.
Цитата
«Отмечу, что были попытки срыва закупок, но процесс был под контролем городского головы Александра Лысенко, поэтому троллейбусы поступили в наш город и вышли на линию», — Виталий ОДНОРОГ, директор КП «Электроавтотранс»

Фото Информационный портал
Не только красивые. Новые троллейбусы оснащены WF и кондиционером для водителя, на них будут установлены GPS-навигаторы
Ирина Власова, «Панорама» №38

Напечатать Письмо автору Просмотров 140 Комментариев 0

читайте также
Ни конца, ни краю 1 фото
Ни конца, ни краю
03.08.2017, 08:08 Новость
Панорама Панорама 03.08.2017, 08:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 441 Комментариев 0
Расширение в центре Сум: есть вопросы (видео) 2 фото
Расширение в центре Сум: есть вопросы (видео)
02.08.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 487 Комментариев 0
Большая чистка в Сумах
Большая чистка в Сумах
02.08.2017, 08:25 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 08:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 732 Комментариев 0
Счетчики в Сумах: нытьем и катаньем
Счетчики в Сумах: нытьем и катаньем
01.08.2017, 11:11 Новость
Панорама Панорама 01.08.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 360 Комментариев 0
«Меня мочили…»: что в декларациях сумских депутатов
«Меня мочили…»: что в декларациях сумских депутатов
01.08.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 01.08.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 343 Комментариев 0
Скандальная стройка в Сумах
Скандальная стройка в Сумах
01.08.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 01.08.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 687 Комментариев 0
Самозащита дело тонкое: как инвалид стал разбойником
Самозащита дело тонкое: как инвалид стал разбойником
26.07.2017, 16:06 Новость
Панорама Панорама 26.07.2017, 16:06 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Личность, Общество, Первая полоса Регион: Сумы Просмотров 1 126 Комментариев 0
Театральную площадь в Сумах не хотят отдавать под застройку
Театральную площадь в Сумах не хотят отдавать под застройку
25.07.2017, 16:09 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 25.07.2017, 16:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура, Общество Регион: Сумы Просмотров 326 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Сумчани, ласкаво просимо на Сумський автомобільний ярмарок!
Вчера, 11:58
admin adminych admin adminych Вчера, 11:58 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 273 Комментариев 0
На Сумщині запрацював цукровий завод
20.09.2017, 19:12
admin adminych admin adminych 20.09.2017, 19:12 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 659 Комментариев 0
«Капля крови» отважных и благородных
20.09.2017, 12:33
admin adminych admin adminych 20.09.2017, 12:33 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Машиностроение – призвание мужественных сумчан
19.09.2017, 17:06
admin adminych admin adminych 19.09.2017, 17:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 390 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные парламентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
Вчера, 14:21
admin adminych admin adminych Вчера, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 103 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 91 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Декоммунизация в Сумах не завершена
А знаєте, мені подобається наша декомунізація. Викликає ностальгію за "совком". Проводиться вона прикольно, ну як боротьба з релігією в 20-ті ...
Сегодня, 07:01
Валерия к материалу
Крик души: как в Сумах крыши ремонтируют
Ну как так можно, сейчас как раз дожди. Вот сволочи. Похожая ситуация намечалась в подруги в доме в прошлом году, ...
Вчера, 10:51
Валерия к материалу
Луковицы каллы — разноцветные покрывала изысканных цветов
Заказывала весной в этом магазине, хорошие растения выросли. Но к осени так вышло что залили водой и пришлось заказывать снова, ...
Вчера, 10:47
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII