В Сумах директору убыточного КП, которое только в первом квартале сработало с убытками на 4,5 млн грн., выплатили квартальную премию в размере почти 26 тыс. грн. «За перший квартал 2017 року збиток КП Електротранс склав 4,5 млн.грн. Дуже ефективне управління підприємством подумав міський голова та нагородив директора КП премією в 25 тис.грн. Кошти платників податків-в трубу….((((«, — написал на своей странице в фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий ЛАНТУШЕНКО и выложил фото справки из бухгалтерии предприятия.
В Сумах платят премии за убытки (фотофакт)
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