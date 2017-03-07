В Сумах перекроют улицы

9 мая в Сумах пройдет шествие от Аллеи Славы до Мемориалы Славы, митинги на ул. Г. Кондратьева и Героев Сумщины. По данным полиции, во время шествия и праздничных мероприятий некоторые улицы Сум будут перекрыты. В частности, это касается пл. Театральная, ул. Гагарина и частично Г. Кондратьева.