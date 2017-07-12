В Сумах пенсионерам разрешили платить 3 грн.

Решением исполнительного комитета от 18 июля пенсионерам снизили стоимость проезда в маршрутках до 3 грн.

Поддержали его 10 из 12 присутствующих членов исполкома, сообщает официальный сайт горсовета. С момента опубликования решения на всех маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики, пенсионерам и учащимся 1-4 классов предоставлено право на льготный проезд. Для владельцев пенсионных удостоверений стоимость проезда составит 3 грн. Школьники в течение всего календарного года (не только учебного!) будут платить за проезд 2 грн.

Кроме того, члены исполнительного комитета в очередной раз утвердили стоимость проезда в маршрутках для всех в размере 4 грн. В связи с этим пока речь не идет о повышении проезда до 5 грн. Перевозчикам же увеличили социальную ответственность.

«Сегодня наш город единственный в Украине, где пенсионеры имеют право ездить по 3 грн. Мнение исполнительного комитета неизменно: мы не допустим повышения, пока не будет изучен пассажиропоток и выполнены другие требования исполнительного комитета, которые принимались. Единственное, что мы можем рассматривать — это вопрос снижения тарифа. Сегодня исполнительный комитет почти в полном составе проголосовал за снижение стоимости проезда для пенсионеров на всех маршрутах частного общественного транспорта. Раньше это было сделано только по девяти маршрутам. Теперь каждый пенсионер, а их у нас 89 000, имеет право в частном транспорте ездить по 3 грн. Также мы внесли предложение, чтобы ученики 1-4 классов пользовались частным пассажирским транспортом на льготных условиях не только в течение учебного года, а весь год», — отметил мэр Александр Лысенко.

Решение вступит после того, как его подпишет мэр и оно будет опубликовано. Для ООО «Согор» с принятием нового решения утратили силу два предыдущих. Для перевозчика, который работает на маршруте «Сумы-Песчаное», стоимость проезда осталась прежней (до Песчаного — 5 грн., по городу — 4 грн.), кроме пассажиров-пенсионеров и младших школьников.