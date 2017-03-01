25 апреля на железнодорожном вокзале по ул. Привокзальной в Сумах 24-летний местный житель по собственной неосторожности упал с вагона поезда. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму, линейный перелом свода и основания черепа и ушиб головного мозга. Потерпевший госпитализирован в нейрохирургию областной больницы.
В Сумах парень упал с поезда
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