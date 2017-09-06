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На Сумщине за выходные зарегистрировано 6 суицидов

Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине за выходные зарегистрировано 6 суицидов

17 сентября зарегистрированы несколько суицидов: в Ахтырском районе дома повесилась 58-летняя женщина, а в Ромнах по месту жительства – 64-летний мужчина.В этот же день а ул. И. Сирко в Сумах прыгнул с крыши 34-летний парень, страдающий расстройством психики.
В субботу на Сумщине также зарегистрированы три суицида. В Сумском районе дома повесился 63-летний мужчина, злоупотребляющий спиртным и неоднократно грозящий уйти из жизни. В этот день также залезли в петлю 55-летний мужчина в Бурынском районе, и 40-летний – в Белополье, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 17 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 216 человек (в прошлом году на эту же дату – 223).

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