В Сумах ожидание автобуса закончилось побоями

11 февраля, ночью, около 1-го часа, экипаж патрульных получил сообщение о драке на остановке общественного транспорта на улице Горького.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину, который сообщил, что его избил неизвестный. Мужчина предоставил полисменам приметы своего обидчика, которые сразу начали его поиски.

За полчаса на улице Труда блюстители порядка заметили мужчину, который по внешним признакам соответствовал ориентировке.

Общаясь с патрульными, 34-летний мужчина нервничал. 35-летний заявитель опознал своего нападающего. Блюстители порядка доставили правонарушителя до Сумского отделения полиции, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.