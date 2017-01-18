В Сумах озадачились территорией музея (фото)

На территории «Мемориального дом-музей А.П. Чехова» в Сумах ведутся работы по благоустройству озера. Первоочередной задачей подрядчиков является очистка и восстановление водоема площадью 0,428 га, находящегося на территории парка-памятника садово-паркового искусства местного значения.

Территория требует немедленного освобождения от мусора и загрязнений, а его крутые обрывы должны стать безопасными пологими берегами с газонами и дорожками.

В будущем парк должен превратиться из памятника местного значения на рекреационное место отдыха, которое будет привлекать туристов не только из Украины, но и из-за границы

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий ЖИВИЦКИЙ отметил, что для системного подхода к развитию данной территории и учета пожеланий специалистов в области культуры, туризма и экологии будет создана рабочая группа, в состав которой войдут строители, представители указанных сфер и общественности. Перед ней будет поставлена задача направлять и контролировать процесс реставрации парка, — сообщает пресс-служба сумской ОГА.