Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.04 Пятница

В Сумах ответят за самоуправство (фото)

Сегодня, 10:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама

Силовики разоблачили фиктивную «территориальную громаду Сум, представители которой пытались создать незаконные органы управления и взять на себя функции местных государственных и коммунальных структур. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ст. 356 (самоуправство) УК Украины. Как сообщила пресс-офицер УСБУ в Сумской области Олеся Рапута, мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых «народных предпринимателей», склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а новообразованную «налоговую систему».
«На «удочку» аферистов попалось 30 предпринимателей, которым дельцы выдали фейковые свидетельства о регистрации бизнеса», — сообщила Олеся Рапута.
СБУ совместно с полицией сегодня провели обыски по месту жительства двух организаторов и изъяли фиктивные печати, книги регистраций «народных предпринимателей», фиктивную документацию о якобы принадлежности злоумышленникам ряда коммунальных зданий в Сумах, которые они планировали захватить в ближайшее время. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напечатать Письмо автору Просмотров 66 Комментариев 0

читайте также
Страсти по флагу на Сумщине (фотофакт)
Страсти по флагу на Сумщине (фотофакт)
22.03.2017, 16:11 Новость
Панорама Панорама 22.03.2017, 16:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 368 Комментариев 0
Жителя Сумщины подозревают в терроризме
Жителя Сумщины подозревают в терроризме
06.03.2017, 16:17 Новость
Панорама Панорама 06.03.2017, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 150 Комментариев 0
Не прошло и 3 года: прокуратура знает, кто похищал Демеху
Не прошло и 3 года: прокуратура знает, кто похищал Демеху
03.03.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 200 Комментариев 0
На Сумщине: из жизни пациентов
На Сумщине: из жизни пациентов
22.02.2017, 08:22 Новость
Панорама Панорама 22.02.2017, 08:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 295 Комментариев 0
Взятка в 30 тысяч: задержание на Сумщине
Взятка в 30 тысяч: задержание на Сумщине
13.02.2017, 19:45 Новость
Панорама Панорама 13.02.2017, 19:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 675 Комментариев 0
Суд да дело: резонансный пшик в Сумах (видео)
Суд да дело: резонансный пшик в Сумах (видео)
27.01.2017, 13:31 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 13:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 510 Комментариев 0
На Сумщине спасатели следили за безопасностью в купелях (фото) 5 фото
На Сумщине спасатели следили за безопасностью в купелях (фото)
19.01.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 19.01.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 156 Комментариев 0
На Сумщине в полиции некомплект
На Сумщине в полиции некомплект
23.12.2016, 11:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.12.2016, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 421 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
11 апреля латвийский «Ёжик в тумане» выступит перед сумчанами
Сегодня, 11:14
admin adminych admin adminych Сегодня, 11:14 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 3 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 455 Комментариев 0
Опросы

Считаете ли вы себя истинно верующим человеком?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
05.04.2017, 19:01
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Який краще купити ровер?
05.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Охрана строительных площадок
03.04.2017, 16:22
admin adminych admin adminych 03.04.2017, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Для чего нужна вытяжка?
29.03.2017, 17:57
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 17:57 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
последние комментарии
МЕНШИКОВ Олександр Данилович – Лебедин к материалу
Мазепи слід
[...] Касаткина Алёна. Кого знайшов і що втратив гетьман України на Сумщині? // http://rama.com.ua/mazepi-slid/ [...]
Сегодня, 02:18
chupaka к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Это так забавно, когда ты пытаешься говорить себе как о третьем лице. Три года назад может быть тебе кто-то и ...
03.04.2017, 17:02
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Пропагандиская машина нас уничтожает. Что произошло после бегства предыдущего президента? Каждый знает свой ответ. Думаю сейчас Украина в опасности. ...
01.04.2017, 19:15
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII