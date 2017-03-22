В Сумах ответят за самоуправство (фото)

Силовики разоблачили фиктивную «территориальную громаду Сум, представители которой пытались создать незаконные органы управления и взять на себя функции местных государственных и коммунальных структур. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ст. 356 (самоуправство) УК Украины. Как сообщила пресс-офицер УСБУ в Сумской области Олеся Рапута, мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых «народных предпринимателей», склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а новообразованную «налоговую систему».

«На «удочку» аферистов попалось 30 предпринимателей, которым дельцы выдали фейковые свидетельства о регистрации бизнеса», — сообщила Олеся Рапута.

СБУ совместно с полицией сегодня провели обыски по месту жительства двух организаторов и изъяли фиктивные печати, книги регистраций «народных предпринимателей», фиктивную документацию о якобы принадлежности злоумышленникам ряда коммунальных зданий в Сумах, которые они планировали захватить в ближайшее время. Продолжаются оперативно-следственные действия.