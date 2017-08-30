Панорама / сумы / новости / события / комментарии
08.09 Пятница

В Сумах отстранили и надели браслет на налоговика

Сегодня, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама

1 сентября отстранен от занимаемой должности налоговик, подозреваемый в коррупционном преступлении. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в период времени с 21:00 до 07:00. Подозреваемому предписано носить электронное средство контроля; не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора, суда; уведомлять их об изменении своего места жительства и места работы; воздержаться от общения со свидетелем.
Срок действия постановления в части применения меры пресечения и возложение на подозреваемого обязанностей установлено до 17:00 28 октября 2017, а решения об отстранении от должности — до 30 октября включительно, — сообщает пресс-служба Заречного суда Сум.
Напомним, инспектор ГНИ в г. Сумы требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 26 тыс. грн. за предоставление информации с ограниченным доступом в отношении юридических лиц и физических лиц-предпринимателей с автоматизированной системы ГПИ «Налоговый блок».
Его задержали 30 августа сотрудники прокуратуры и УСБУ в Сумской области после получения им денег за флэш-носитель с конфиденциальной информацией.
фото пресс-службы СБУ

Напечатать Письмо автору Просмотров 97 Комментариев 0

читайте также
В Сумах прицеп повредил забор (фото) 4 фото
В Сумах прицеп повредил забор (фото)
30.08.2017, 17:44 Новость
Панорама Панорама 30.08.2017, 17:44 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 86 Комментариев 0
На Сумщине накрыли «конверт»
На Сумщине накрыли «конверт»
10.08.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 10.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 230 Комментариев 0
В Сумах ребенок выпал из окна
В Сумах ребенок выпал из окна
09.08.2017, 08:33 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 09.08.2017, 08:33 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 928 Комментариев 0
В Сумах ДТП на перекрестке
В Сумах ДТП на перекрестке
03.08.2017, 13:36 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.08.2017, 13:36 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 325 Комментариев 0
В Сумах разыскивают владельцев двух десятков номерных знаков
В Сумах разыскивают владельцев двух десятков номерных знаков
04.07.2017, 13:27 Новость
Панорама Панорама 04.07.2017, 13:27 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 185 Комментариев 0
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
19.05.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 19.05.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 345 Комментариев 0
В Сумах за год выявили почти 700 пьяных водителей
В Сумах за год выявили почти 700 пьяных водителей
15.05.2017, 17:13 Новость
Панорама Панорама 15.05.2017, 17:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 111 Комментариев 0
В Сумах горело авто (фото) 3 фото
В Сумах горело авто (фото)
12.05.2017, 17:25 Новость
Панорама Панорама 12.05.2017, 17:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 138 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
06.09.2017, 11:35
admin adminych admin adminych 06.09.2017, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 80 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 333 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 149 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 150 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 429 Комментариев 0
последние комментарии
kraskopult.pro к материалу
Что нужно знать, выбирая амортизаторы
Шикарная статья, актуальна во все времена. Автору респект!
Вчера, 16:58
Vasily Tychoblin к материалу
Лучшие люди Сум (фото)
12. Никанор ОНАЦКИЙ (1835-1901). Родился в с. Хоменкове Липоводолинского р-на. Живописец, поэт, искусствовед, общественный деятель. Организатор и директор Сумского художественного ...
06.09.2017, 19:02
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
31.08.2017, 23:21
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII