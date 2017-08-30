В Сумах отстранили и надели браслет на налоговика

1 сентября отстранен от занимаемой должности налоговик, подозреваемый в коррупционном преступлении. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в период времени с 21:00 до 07:00. Подозреваемому предписано носить электронное средство контроля; не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора, суда; уведомлять их об изменении своего места жительства и места работы; воздержаться от общения со свидетелем.

Срок действия постановления в части применения меры пресечения и возложение на подозреваемого обязанностей установлено до 17:00 28 октября 2017, а решения об отстранении от должности — до 30 октября включительно, — сообщает пресс-служба Заречного суда Сум.

Напомним, инспектор ГНИ в г. Сумы требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 26 тыс. грн. за предоставление информации с ограниченным доступом в отношении юридических лиц и физических лиц-предпринимателей с автоматизированной системы ГПИ «Налоговый блок».

Его задержали 30 августа сотрудники прокуратуры и УСБУ в Сумской области после получения им денег за флэш-носитель с конфиденциальной информацией.

фото пресс-службы СБУ