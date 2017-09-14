В Сумах оценят работу местных депутатов

Общественные организации из восьми областей Украины начали «Аттестацию депутатов местных советов». По результатам реализации инициативы персональные оценки своей деятельности и рекомендации для повышения собственных показателей открытости, прозрачности и подотчетности получат депутаты Одесского, Днепропетровского, Краматорского, Львовского, Ровенского, Сумского, Херсонского и Черкасского горсоветов, а также еще шести местных советов в Одесской области по уже успешно апробированной методике, которая охватывает весь комплекс реализации статуса местного депутата и основана на законах Украины, а также на признанных мировых стандартах.

Общественные организации, которые будут осуществлять оценку, намерены регулярно информировать широкую общественность о результатах мониторинга через свои интернет-ресурсы и страницу инициативы в социальной сети Facebook.