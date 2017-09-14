Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.09 Среда

В Сумах оценят работу местных депутатов

Вчера, 16:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах оценят работу местных депутатов

Общественные организации из восьми областей Украины начали «Аттестацию депутатов местных советов». По результатам реализации инициативы персональные оценки своей деятельности и рекомендации для повышения собственных показателей открытости, прозрачности и подотчетности получат депутаты Одесского, Днепропетровского, Краматорского, Львовского, Ровенского, Сумского, Херсонского и Черкасского горсоветов, а также еще шести местных советов в Одесской области по уже успешно апробированной методике, которая охватывает весь комплекс реализации статуса местного депутата и основана на законах Украины, а также на признанных мировых стандартах.
Общественные организации, которые будут осуществлять оценку, намерены регулярно информировать широкую общественность о результатах мониторинга через свои интернет-ресурсы и страницу инициативы в социальной сети Facebook.

Напечатать Письмо автору Просмотров 62 Комментариев 0

читайте также
Сумские оперативники не зря едят хлеб (фото) 2 фото
Сумские оперативники не зря едят хлеб (фото)
14.09.2017, 16:37 Новость
Панорама Панорама 14.09.2017, 16:37 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 128 Комментариев 0
Дело вице-мэра Сум: отложили до октября
Дело вице-мэра Сум: отложили до октября
30.08.2017, 13:35 Новость
Панорама Панорама 30.08.2017, 13:35 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 206 Комментариев 0
Кадры Сум: ротация у патрульных (видео)
Кадры Сум: ротация у патрульных (видео)
17.08.2017, 14:11 Новость
Панорама Панорама 17.08.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 164 Комментариев 0
Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря
Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря
16.08.2017, 18:19 Новость
Панорама Панорама 16.08.2017, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 159 Комментариев 0
В Сумах активисты не теряют бдительность (фото, видео) 5 фото
В Сумах активисты не теряют бдительность (фото, видео)
23.06.2017, 07:38 Новость
Панорама Панорама 23.06.2017, 07:38 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 923 Комментариев 0
Блеск и нищета Сумского горсовета 3 фото
Блеск и нищета Сумского горсовета
25.05.2017, 10:14 Новость
Панорама Панорама 25.05.2017, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 680 Комментариев 1
Кадры Сум: Баранов займется транспортом
Кадры Сум: Баранов займется транспортом
23.05.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 191 Комментариев 0
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
19.05.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 19.05.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 350 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Машиностроение – призвание мужественных сумчан
Вчера, 17:06
admin adminych admin adminych Вчера, 17:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 380 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные парламентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 98 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 83 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 2
последние комментарии
Вербицкий к материалу
На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото)
... и РАСПИЛИЛА местная ШАЙКА ВОРОВ под руководством гаранта Потрошения очередные НАРОДНЫЕ деньги. ПРОКУРАТУРУ прошу проверить "ремонт" этого Г-моста на ...
Вчера, 23:20
Сергей Федоров к материалу
Скандал на Сумщине: как мэр с метлой прорывался к губернатору (фото)
Саакашвили, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Украину!!! Порошенко, чемодан - вокзал - Ростов на Дону. Там фашист Путин собирает и благотворит таких ГАРАНТОВ ...
18.09.2017, 22:15
Сергей Федоров к материалу
Считать не пересчитать в Сумах
Это тот Член Александр СОКОЛОВ с партии «за життя ВОРОВ, КОРРУПЦИОНЕРОВ, УГОЛОВНИКОВ с недобитой Партии Региональных Уголовников Януковича», которой ныне ...
18.09.2017, 22:04
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII