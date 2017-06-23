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05.07 Среда

В Сумах оценили акцию в троллейбусах

Сегодня, 11:01 Категория: Новость Рубрики: Город, Мнение, Общество, Технологии Регион: Сумы
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В Сумах оценили акцию в троллейбусах

В сумских троллейбусах новую возможность оплачивать проезд при помощи QR-кода решили стимулировать акцией от ПриватБанка.
С 1 июля по 30 сентября каждая вторая поездка для пассажиров со смартфонами и картами Mastercard будет бесплатной. Но только одна в день. Принять участие в акции довольно просто: оплатите проезд в электротранспорте с карточки Mastercard, просканировав стикер с изображенным QR-кодом (по меньшей мере, дважды в течение одного дня). Получите возврат средств за второй купленный билет на свою карту. Деньги за второй купленный билет поступят на карту на следующий день.
«Радує, що для пересічного клієнта ПриватБанку націоналізація поки не відчувається і круті пропозиції з’являються й надалі. Згідно інформації на офіційному сайті, кожна друга поїздка, оплачена QR-кодом в тролейбусі через Приват24 буде відшкодовуватися аж до 30 вересня. Ну а до того часу всі звикнуть і ПриватБанк почне всіх доїти», — прокомментировал эту инициативу на своей странице в Фейсбук общественный активист Дмитрий Тищенко.

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