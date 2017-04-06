В Сумах отреставрируют изувеченную скульптуру

Скульптурную композицию «Купальщица» забрали из городского парка им. Кожедуба на реставрацию, после которой вернут на месте. Как сообщил директор департамента инфраструктуры города Григорий Яременко, сейчас скульптура находится на территории КП «Горсвет», а специалисты определяются, как вернуть ей первоначальный вид.

«После того, как будет решен, как ее ремонтировать, и избрана концепция развития парка, скульптура будет возвращена на место», — отметил Григорий Яременко.

Городской голова Александр Лысенко поручил как можно скорее определиться с реставрацией «Купальщицы», и вернуть скульптурную композицию на место.

«Не надо ждать глобальной реконструкции парка. Где вы ее установите, там она и будет стоять. Главное — решит вопрос дальнейшего существования и реконструкции. Это наследие. Пусть и не историческое, но наследие», — отметил мэр.

По словам начальника сектора Сумского отдела полиции Николая Мальцева, вандалов, которые в январе ободрали со скульптуры медь, пока не нашли.