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В Сумах отпраздновали католическое Рождество

Сегодня, 19:57 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Юлия Левковская Юлия Левковская

В ночь с 24 на 25 декабря все христиане западного обряда отпраздновали Рождество. В Сумах была отправлена месса, называемая «пастерка», на ней присутствовало более 300 человек, среди которых были также греко-католики, протестанты и православные. “Ця меса, яка називається “пастерка“, тому, що перші прийшли до Ісуса пастери. І завжди та меса відправляється після святкування вдома, коли була вечеря, тоді приходимо до церкви“, – рассказал настоятель католического костела Войтек СТАСЕВИЧ.
Месса была необычной: началась небольшим спектаклем с участием детей, а после прихожанам было предложено обменяться добрыми делами друг для друга, что, оказывается, сделать не так просто. Звучали молитвы на разных языках: украинском, русском, английском, испанском и венгерском. После мессы все присутствующие смогли выпить чай с тортом во дворе храма. Вертеп в этом году спроектировал Ромуальд КОЛОДЗЕЙ. В отличие от классического вертепа — это был т.н. «живой» вертеп. В нем находились самые настоящие барашки, и все напоминало те реальные условия, в которых родился младенец Иисус.
Редакция газеты «Панорама» поздравляет всех католиков с Рождеством!

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