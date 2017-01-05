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В Сумах открыли памятный знак в честь героев Небесной Сотни (фото)

Сегодня, 15:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский

Сегодня на ул. Петропавловской состоялось торжественное открытие памятного знака, посвященного героям Небесной Сотни, погибшим на киевском Майдане в 2014 г. Памятный знак появился еще в субботу, 18 февраля, но на торжественную акцию представители сумской общественности и официальные лица собрались сегодня к 11.00. Лично присутствовали глава обладминистрации Николай Клочко и мэр города Александр Лысенко, пришли и сказали свое слово сумчане, бывшие на Майдане в ту жаркую зиму. Говорили коротко, проникновенно, по существу. Смысл сказанного сводился к двум тезисам: 1.Память о тех, кто был убит на Майдане, не должна оставлять нас во всех наших делах, тогда смерть этих людей не будет напрасной. 2.Украина никогда не сдастся тем, кто хочет поставить ее на колени. Памятный знак освятил архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий. Пришедшие на открытие возложили цветы. Цветов было много.

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Комментировать (1)

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  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 13:25

    Интересно, как можно кусок камня называть «памятником»?
    В Сумах каждый второй «памятник» — это каменная глыба или надгробок с табличкой. (А зная наших чиновников, каждый такой «памятник» небось стоит как «тракторист и колхозница»). В лучшем случае — какая-то небольшая бесформенная коричнево-чёрная масса, понять что это вовсе не любимое российскими скульпторами говно, а памятник — очень трудно, поскольку его черты можно разглядеть только вблизи.

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