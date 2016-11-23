На Иордан вся водная стихия освящается. Вода в этот день имеет особые целебные свойства. Освящение воды провели также на водозаборах города, чтобы сумчане, которые по определенным причинам не могут посетить церковь, имели возможность получить освященную воду непосредственно дома прямо с крана, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал»
В Сумах освятили воду на водозаборе (фото)
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