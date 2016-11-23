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19.01 Четверг

В Сумах освятили воду на водозаборе (фото)

Сегодня, 15:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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На Иордан вся водная стихия освящается. Вода в этот день имеет особые целебные свойства. Освящение воды провели также на водозаборах города, чтобы сумчане, которые по определенным причинам не могут посетить церковь, имели возможность получить освященную воду непосредственно дома прямо с крана, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал»

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