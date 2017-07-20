Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.07 Вторник

В Сумах остановки защищают от града, но не от солнца

Вчера, 15:04 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Экономика Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах остановки защищают от града, но не от солнца

Уже который месяц активно идут работы по благоустройству остановок общественного транспорта в нашем городе. Сейчас на ряде остановок металлический каркас «обшивают» закаленным 8мм стеклом. По словам рабочих, оно способно выдержать любую непогоду, будь-то дождь или сильная буря. Сумчане же относятся к «прозрачной» конструкции настороженно: отмечают, что летом «под стеклом» может быть жарко, а насчет сильной непогоды говорят «поживем, увидим».

Сегодня новые конструкции остановок вызывают массу вопросов со стороны жителей, которым ими же придется пользоваться. Все начиналось с петиции сумчанина Андрея Коваля, который предлагал включить в план развития города Сумы благоустройство остановок общественного транспорта. Сегодня мы имеем 2,6 млн. грн. на капитальный ремонт объектов благоустройства – установку и замену существующих остановок общественного транспорта по г. Сумы. Хватить этих денег должно на 13 остановок.

«Проект размещения остановок общественного транспорта на улично-дорожной сети г. Сумы» утвержден решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 2 декабря 2016 г. № 648.

Марина Пильтяй
фото автора

Напечатать Письмо автору Просмотров 179 Комментариев 0

читайте также
К чему стремимся: опыт сумского ОСМД
К чему стремимся: опыт сумского ОСМД
20.07.2017, 12:13 Новость
Панорама Панорама 20.07.2017, 12:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 144 Комментариев 0
В детских больницах «кипит» ремон (фоторепортаж) 5 фото
В детских больницах «кипит» ремон (фоторепортаж)
19.07.2017, 14:07 Новость
Панорама Панорама 19.07.2017, 14:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 85 Комментариев 0
В Сумах пенсионерам разрешили платить 3 грн.
В Сумах пенсионерам разрешили платить 3 грн.
19.07.2017, 11:02 Новость
Панорама Панорама 19.07.2017, 11:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 90 Комментариев 0
Псельскую в Сумах «обнадежили и бросили»
Псельскую в Сумах «обнадежили и бросили»
17.07.2017, 08:02 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Городские новости, ЖКХ, Общество Регион: Сумы Просмотров 210 Комментариев 0
Сколько стоит жилье в Сумах в июле (инфографика)
Сколько стоит жилье в Сумах в июле (инфографика)
12.07.2017, 09:07 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 09:07 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Город, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 556 Комментариев 0
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
07.07.2017, 11:17 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 07.07.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Происшествия, Развлечения Регион: Сумы Просмотров 377 Комментариев 0
Как в Сумах утепляют мост (фото) 5 фото
Как в Сумах утепляют мост (фото)
05.07.2017, 13:19 Новость
Панорама Панорама 05.07.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Мнение, Общество, Технологии Регион: Сумы Просмотров 268 Комментариев 1
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
07.10.2016, 08:16 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 08:16 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумы Просмотров 962 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Афган САЛМАНОВ: «Сумщина в этом году будет со своим сахаром»
19.07.2017, 17:11
admin adminych admin adminych 19.07.2017, 17:11 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 473 Комментариев 0
Это было круто: ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» открыло в Сумах новый завод
19.07.2017, 15:05
admin adminych admin adminych 19.07.2017, 15:05 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 295 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 181 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете работу Верховной Рады на последней сессии?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
21.07.2017, 17:38
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Ванна или душевая кабина: что выбрать
21.07.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Органические крема для кожи — сила природы на страже молодости
20.07.2017, 12:21
admin adminych admin adminych 20.07.2017, 12:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Этим летом путешествуем с палатками ТМ «Кемпинг»
18.07.2017, 17:54
admin adminych admin adminych 18.07.2017, 17:54 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
последние комментарии
Прохожанин к материалу
Тепловики отступили: тепло в Сумах не подорожает
Рано радоваться . ООО Сумытеплоэнерго думаю не отступит, будет протаскивать повышение тарифа другими способами. Мэр и горсовет тоже будут кричать ...
Вчера, 17:18
Виктор23 к материалу
Онлайн-кредит в МФО
Нам с женой когда не хватает денег используем подобные сервисы обычно используем https://kreditvam.com/ он себя хорошо зарекомендовал. Но есть и ...
22.07.2017, 20:46
расписание_троллейбусов к материалу
Остановок в Сумах станет больше
Узнать время приезда ближайшего троллейбуса теперь можно всего в 1 клик - просто введите свою остановку на сайте http://rozklad.sumy.space Подсказчик времени ...
20.07.2017, 18:36
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII