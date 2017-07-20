В Сумах остановки защищают от града, но не от солнца

Уже который месяц активно идут работы по благоустройству остановок общественного транспорта в нашем городе. Сейчас на ряде остановок металлический каркас «обшивают» закаленным 8мм стеклом. По словам рабочих, оно способно выдержать любую непогоду, будь-то дождь или сильная буря. Сумчане же относятся к «прозрачной» конструкции настороженно: отмечают, что летом «под стеклом» может быть жарко, а насчет сильной непогоды говорят «поживем, увидим».

Сегодня новые конструкции остановок вызывают массу вопросов со стороны жителей, которым ими же придется пользоваться. Все начиналось с петиции сумчанина Андрея Коваля, который предлагал включить в план развития города Сумы благоустройство остановок общественного транспорта. Сегодня мы имеем 2,6 млн. грн. на капитальный ремонт объектов благоустройства – установку и замену существующих остановок общественного транспорта по г. Сумы. Хватить этих денег должно на 13 остановок.

«Проект размещения остановок общественного транспорта на улично-дорожной сети г. Сумы» утвержден решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 2 декабря 2016 г. № 648.

Марина Пильтяй

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