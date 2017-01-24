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В Сумах опять горела многоэтажка (фото)

Сегодня, 10:59 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
Александр Панченко Александр Панченко

Сегодня в 8.48 утра возник пожар в 9-ти этажном доме на проспекте Курском. По информации пресс-службы ГУЧС в Сумской области, на место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й ГПСЧ, а также авто лестница специализированной пожарной техники. Через 5 минут пожарники прибыли на место происшествия. В этот момент пламенем была полностью охвачена одна из квартир на 2 этаже. В подъезде образовалось сильное задымление. С 6 этажа вынесли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть жилье. Для защиты органов дыхания ей предоставили специальный аппарат. С верхних этажей на улицу были эвакуированы еще 7 человек. Сейчас на месте происшествия работают 18 человек личного состава ГСЧС и 5 единиц спецтехники.
По состоянию на 9.30 пожар был локализован, а в 10.37 пожар был полностью ликвидирован. Сейчас жизни людей ничего не угрожает.

Фото: Евгения Крикуненко из группы вв «Сумы — лучший город в мире»

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