В Сумах опять горела многоэтажка (фото)

Сегодня в 8.48 утра возник пожар в 9-ти этажном доме на проспекте Курском. По информации пресс-службы ГУЧС в Сумской области, на место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й ГПСЧ, а также авто лестница специализированной пожарной техники. Через 5 минут пожарники прибыли на место происшествия. В этот момент пламенем была полностью охвачена одна из квартир на 2 этаже. В подъезде образовалось сильное задымление. С 6 этажа вынесли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть жилье. Для защиты органов дыхания ей предоставили специальный аппарат. С верхних этажей на улицу были эвакуированы еще 7 человек. Сейчас на месте происшествия работают 18 человек личного состава ГСЧС и 5 единиц спецтехники.

По состоянию на 9.30 пожар был локализован, а в 10.37 пожар был полностью ликвидирован. Сейчас жизни людей ничего не угрожает.

Фото: Евгения Крикуненко из группы вв «Сумы — лучший город в мире»