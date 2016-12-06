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В Сумах определили судьбу учеников замерзшего училища

Сегодня, 08:23 Категория: Новость Рубрика: Образование Регион: Сумы
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В Сумах определили судьбу учеников замерзшего училища

Воспитанников заведения, где произошло оттаивания системы отопления, переведут в другие заведения с соответствующим профилем. Об аварийной ситуации с системой отопления в учебном заведении доложила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Елена ПОПОВА во время аппаратного совещания.

По ее словам, 10 января сотрудниками Департамента было выявлено оттаивания системы отопления в учебном корпусе заведения. Хотя порыв произошел еще 26 декабря прошлого года, никаких сообщений от руководства учреждения ни в областной Департамента, ни к управлению образования и науки Сумского городского совета, ни к аварийным службам не было. Не сообщили о проблеме и тогда, когда система отопления уже полностью оттаяла.
«С целью изучения ситуации и решения проблемы, была создана комиссия, по результатам ее работы составлены соответствующие акты», — доложила она.
Елена Попова рассказала, что вопрос о продлении учебного процесса ученического контингента пока согласованно. Несмотря на то, что руководством училища было принято решение о продлении каникулярного периода до 27 января, было решено перевести учеников другие заведения с соответствующим профилем для продолжения учебного процесса, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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