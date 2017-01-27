В Сумах оперативно заседает горсовет

Особенности национальной политики в Сумах: Облсовет вроде как отзаседал, с 16:00 «шоу» подхватил горсовет. Причем о сессии депутатам сообщили за час до ее начала.

Под давлением общественности местные депутаты должны были собраться на сессию, чтобы высказать свое отношение к конфликтной ситуации, связанной с массовым задержанием участников экономической блокады оккупированных территорий Донбасса.

На рассмотрение областного совета выносится вопрос «Об обращении к президенту Украины, премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины относительно обеспечения законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции».

Депутаты Сумского областного совета на сессию пришли, но не все. Из-за отсутствия кворума ее так и не открыли. Общение глав фракций ни к чему не привело. В 15:32 лидер фракции «Батьківщина» Владимир ПОЦЕЛУЕВ предложил подписать присутствующими депутатами обращение и отправить президенту. Активисты наставали на том, что это должно быть решение депутатов. Затем из зала стали уходить люди. «Облрада самораспускается? Будем делать новые выборы?»,- возмущались присутствующие в зале активисты. Ответа не получили. И онлайн-трансляция закончилась.

Зато в 16:00 в синем зале должна была начаться сессия Сумского горсовета, но ее также проводят в «красном» зале. На внеочередной сессии зарегистрировались 23 депутата и ее уже открыли. На сессии присутствуют и представители фракции «Батьківщина» в Сумском облсовете. В 16:55 объявили перерыв для согласования текста проекта решения.

Вот проект, который планировал рассмотреть облсовет.

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Сумської обласної ради до Президента України,

Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України щодо забезпечення законності при переміщенні товарів у зоні

проведення антитерористичної операції

Ми, депутати Сумської обласної ради, обговоривши питання, пов’язані з гібридною війною, що проводиться Російською Федерацією проти нашої Батьківщини, обурені подіями, що стались 13 березня 2017 року в Кривому Торці, та, поважаючи реакцію на ці події в українському суспільстві, рішуче висловлюємо свою позицію з цього приводу.

Для відбиття агресії Росії, відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих Росією територій і визволення мільйонів наших співвітчизників, які нині є заручниками агресора, потрібне об’єднання зусиль влади і громадськості на всіх рівнях.

У той самий час події, пов’язані з блокуванням переміщення товарів у зоні проведення антитерористичної операції та з неї, і реакція на них деяких політичних сил загрожують розколом суспільства. Саме на руйнування єдності спрямовані зусилля російських пропагандистів, провокаторів, агентів впливу. Саме тому усі питання, що стосуються відбиття російської агресії, взаємодії з окупованими територіями, мають вирішуватися виключно у межах українського законодавства, із запобіганням насильству і протидією провокаціям.

Враховуючи викладене, закликаємо керівництво Української держави:

1. Забезпечити оперативне проведення всебічного та об’єктивного розслідування подій, що стались 13 березня 2017 року в Кривому Торці, притягнути до відповідальності осіб, винних у силовому затриманні учасників блокади, та вжити всіх можливих заходів щодо недопущення свавілля та порушення конституційних прав громадян.

2. Невідкладно прийняти Закон України «Про тимчасово окуповані території» та забезпечити неухильне виконання вимог Закону України «Про боротьбу з тероризмом» щодо порядку переміщення товарів до/з району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» від 01.03.2017 № 99.

Відповідно до вимог цього Закону, притягнути до відповідальності осіб, винних у порушенні порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

3. Передбачити на законодавчому рівні залучення представників волонтерських, громадських організацій до роботи мобільних груп із контролю за переміщенням товарів до/з району проведення антитерористичної операції.

4. У стислі терміни на законодавчому рівні визначити і чітко розмежувати повноваження, обов’язки і відповідальність суб’єктів забезпечення вказаного процесу (СБУ, ДПСУ, ДФСУ, ЗСУ, МВС, НГУ та ін.). Забезпечити неухильне дотримання ними українського законодавства.

5. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури» від 16 лютого 2017 року вжити вичерпних заходів щодо створення резерву енергетичного вугілля для потреб металургійного та енергетичного комплексів України, модернізації енергетичної інфраструктури України, диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну та впровадження альтернативних видів виробництва електроенергії.

6. Захистити економічні інтереси прикордонних з Російською Федерацією територій, зокрема Сумської області, та вжити заходів щодо створення умов для забезпечення їх енергетичної незалежності від країни-агресора та соціально-економічного розвитку, в тому числі шляхом:

- виділення коштів з Державного бюджету на реалізацію вкрай необхідних для Сумської області інфраструктурних проектів та фінансування будівництва дороги вздовж Російсько-Українського кордону;

- забезпечення розміщення замовлень державними підприємствами, зокрема: НАК «Нафтогаз України» та ДПАТ «Укргазвидобування», на промислових підприємствах Сумської області, з метою ефективного використання промислового потенціалу та переорієнтації підприємств Сумщини на український ринок;

- сприяння укладанню соціально-економічних угод НАК «Нафтогаз України» та перерахування нею до обласного бюджету Сумської області коштів за період з 2014 по 2017 роки з метою відновлення соціальної справедливості.

У той же час закликаємо громадян України утримуватися від будь-яких дій, які завдають шкоди національним інтересам України і на основі діалогу з Урядом України перейти до реалізації заходів, які дозволять ефективно контролювати переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції без підриву безпеки нашої держави.

Днями виповнюється сто років від дня утворення Центральної Ради та початку Української національної революції минулого століття. Тоді анархія та отаманщина стали однією з причин втрати незалежності — і як наслідок, багатомільйонних жертв внаслідок геноциду-Голодомору та інших злочинів московського режиму щодо України.

Будь-які вимоги громадян до влади не повинні виливатися в беззаконня, дестабілізацію ситуації в прифронтовій зоні та прикордонних територіях, а також спричиняти колосальні збитки для української економіки.