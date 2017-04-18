Сумские дорожники обновили дорогу в районе СКД. Здесь же смонтируют и две новые остановки – с посадочной площадкой и павильоном.
«Обустройство остановки на ул. К. Зеленко!», — написал на своей странице в фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА поздно вечером 21 июня и выложил фото.
В Сумах обустроили остановку (фотофакт)
Сумские дорожники обновили дорогу в районе СКД. Здесь же смонтируют и две новые остановки – с посадочной площадкой и павильоном.
Напечатать Письмо автору Просмотров 86 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
18.04.2017, 11:13 Новость
Панорама Подписаться 18.04.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 631 Комментариев 0 Поддержали 0
18.04.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 18.04.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 280 Комментариев 0 Поддержали 0
14.04.2017, 12:12 Новость
Ирина Власова Подписаться 14.04.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 652 Комментариев 0 Поддержали 0
14.04.2017, 09:20 Новость
Панорама Подписаться 14.04.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 664 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 14:18 Новость
Панорама Подписаться 13.04.2017, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 335 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 09:19 Новость
Панорама Подписаться 13.04.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 331 Комментариев 0 Поддержали 0
12.04.2017, 16:19 Новость
Панорама Подписаться 12.04.2017, 16:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 163 Комментариев 0 Поддержали 0
12.04.2017, 11:20 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 12.04.2017, 11:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 299 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
15.06.2017, 19:20
admin adminych Подписаться 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 920 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 13:52
admin adminych Подписаться Вчера, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0 Поддержали 0
15.06.2017, 16:56
admin adminych Подписаться 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0 Поддержали 0
14.06.2017, 20:24
admin adminych Подписаться 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
08.06.2017, 12:36
admin adminych Подписаться 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0 Поддержали 0
07.06.2017, 20:44
admin adminych Подписаться 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
На самом деле, из всех перечисленных документов на границе чаще всего просят только биометрический загранпаспорт - им и ограничиваются. По ...Вчера, 17:08
Конечно, теперь потрошенко-яйценюковским МАРОДЁРАМ будет ЛЕГШЕ ГРАБИТЬ народ и ВЕШАТЬ ему ЛАПШУ НА УШИ как это по ТВящику вдалбливает нам ...19.06.2017, 22:29