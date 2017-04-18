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22.06 Четверг

В Сумах обустроили остановку (фотофакт)

Вчера, 23:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумские дорожники обновили дорогу в районе СКД. Здесь же смонтируют и две новые остановки – с посадочной площадкой и павильоном.
«Обустройство остановки на ул. К. Зеленко!», — написал на своей странице в фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА поздно вечером 21 июня и выложил фото.

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