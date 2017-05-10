В Сумах обсудили переименование библиотеки

По рекомендации постоянной комиссии областного совета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта и молодежной политики на Сумщине прошло обсуждение присвоения имени П.А. Кулиша коммунальному учреждению Сумского областного совета «Сумская областная универсальная научная библиотека».

С 30 мая по 2 июля в управление имуществом областного совета поступило 186 обращений от граждан Украины и коллективных обращений от юридических лиц.

В 102 письмах (54% от их общего количества) содержится предложение оставить без изменений название библиотеки.

В меньшем количестве поступили письма в поддержку присвоения библиотеке имени П.А. Кулиша.

Поступали предложения о присвоении библиотеке имени Ивана Багряного, Александра Олеся, Александра Потебни, Дмитрия Белоуса, — сообщает сайт Сумского областного совета.