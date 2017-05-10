Панорама / сумы / новости / события / комментарии
04.08 Пятница

В Сумах обсудили переименование библиотеки

Сегодня, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
В Сумах обсудили переименование библиотеки

По рекомендации постоянной комиссии областного совета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта и молодежной политики на Сумщине прошло обсуждение присвоения имени П.А. Кулиша коммунальному учреждению Сумского областного совета «Сумская областная универсальная научная библиотека».
С 30 мая по 2 июля в управление имуществом областного совета поступило 186 обращений от граждан Украины и коллективных обращений от юридических лиц.
В 102 письмах (54% от их общего количества) содержится предложение оставить без изменений название библиотеки.
В меньшем количестве поступили письма в поддержку присвоения библиотеке имени П.А. Кулиша.
Поступали предложения о присвоении библиотеке имени Ивана Багряного, Александра Олеся, Александра Потебни, Дмитрия Белоуса, — сообщает сайт Сумского областного совета.

Напечатать Письмо автору Просмотров 78 Комментариев 0

читайте также
Люди Сумщины: бойцу нужна помощь
Люди Сумщины: бойцу нужна помощь
10.05.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 10.05.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 255 Комментариев 0
На Сумщине на ремонт дорог собрали 185 млн грн.
На Сумщине на ремонт дорог собрали 185 млн грн.
05.05.2017, 17:16 Новость
Панорама Панорама 05.05.2017, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 63 Комментариев 0
Кадры Сумщины: Инессу Савенко представили как главврача (фото)
Кадры Сумщины: Инессу Савенко представили как главврача (фото)
05.05.2017, 07:20 Новость
Панорама Панорама 05.05.2017, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 542 Комментариев 0
Выборы на Сумщине: лидеры определены
Выборы на Сумщине: лидеры определены
03.05.2017, 14:19 Новость
Панорама Панорама 03.05.2017, 14:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 211 Комментариев 1
Наставники для сирот на Сумщине
Наставники для сирот на Сумщине
28.04.2017, 16:16 Новость
Панорама Панорама 28.04.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 62 Комментариев 0
Сумской губернатор сработал на 3,17
Сумской губернатор сработал на 3,17
28.04.2017, 12:22 Новость
Панорама Панорама 28.04.2017, 12:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 235 Комментариев 0
Абонплату за газ отменили
Абонплату за газ отменили
25.04.2017, 13:17 Новость
Панорама Панорама 25.04.2017, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 538 Комментариев 0
Сумской облсовет прикупил авто за миллион
Сумской облсовет прикупил авто за миллион
25.04.2017, 12:10 Новость
Панорама Панорама 25.04.2017, 12:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 208 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
К вершинам вместе с лидером
26.07.2017, 12:23
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 199 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Пять причин заказать доставку цветов
01.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Депозит в Альфа-Банк: особенности открытия вклада
27.07.2017, 19:37
admin adminych admin adminych 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Бытовой фильтр для воды: чем руководствоваться при его выборе
26.07.2017, 11:00
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 11:00 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
21.07.2017, 17:38
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
последние комментарии
Peter к материалу
Олександр Такул: «Для мене наметовий табір «Сузір’я» — це більше місія, ніж робота»
Маю бажання прокоментувати де які висловлювання Олександра Такул та одночасно залишити відгук про наметовий табір "Сузір'я". Мова виключно про наметовий ...
30.07.2017, 19:54
Сергей Федоров к материалу
Что по чем: продукты в июле подорожали
БАНДА гаранта-Потрошителя готовится к ВЫБОРАМ и УБИРАЕТ КОНКУРЕНТОВ, начав с Саакашвили, мешающего ВОРОВАТЬ и РАЗМНОЖАТЬ КОРРУПЦИЮ. Выборы требует Евросоюз из-за ...
27.07.2017, 23:17
Анна Янчук к материалу
Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото)
Ужас. 3 года прошло, а кажется, будто всего несколько месяцев.
26.07.2017, 12:28
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII