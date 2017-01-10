В Сумах обокрали банкомат

В Сумах неизвестные проникли в помещение на улице Санаторной и, повредив банковское оборудование, похитили наличные средства. 23 января около пяти часов в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от частной охранной фирмы о повреждении банкомата на улице Санаторной, 3 в областном перинатальном центре.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа полиции выяснила, что в помещение, в котором расположен банкомат, проникли неизвестные и, повредив банковское оборудование, завладели наличными средствами, которые в нем хранились.

Сумма нанесенного ущерба выясняется. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие, сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.