Панорама / сумы / новости / события / комментарии
23.01 Понедельник

В Сумах обокрали банкомат

Сегодня, 22:22 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах обокрали банкомат

В Сумах неизвестные проникли в помещение на улице Санаторной и, повредив банковское оборудование, похитили наличные средства. 23 января около пяти часов в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от частной охранной фирмы о повреждении банкомата на улице Санаторной, 3 в областном перинатальном центре.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа полиции выяснила, что в помещение, в котором расположен банкомат, проникли неизвестные и, повредив банковское оборудование, завладели наличными средствами, которые в нем хранились.
Сумма нанесенного ущерба выясняется. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие, сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
В Сумах горели автомобили
В Сумах горели автомобили
10.01.2017, 09:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.01.2017, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 626 Комментариев 0
В ДТП в Сумах пострадал пассажир легковушки
В ДТП в Сумах пострадал пассажир легковушки
12.12.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 309 Комментариев 0
В Сумах иностранные студенты расплатились с таксистом кулаками
В Сумах иностранные студенты расплатились с таксистом кулаками
12.12.2016, 07:30 Новость
Панорама Панорама 12.12.2016, 07:30 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 224 Комментариев 0
В Сумах авто занесло на электроопору (фото) 6 фото
В Сумах авто занесло на электроопору (фото)
30.11.2016, 17:07 Новость
Панорама Панорама 30.11.2016, 17:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 207 Комментариев 0
В Сумах задержали извращенца, ударившего полицейского
В Сумах задержали извращенца, ударившего полицейского
21.11.2016, 09:28 Новость
Панорама Панорама 21.11.2016, 09:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 498 Комментариев 0
Не разминулись: очередное ДТП в Сумах (фото) 6 фото
Не разминулись: очередное ДТП в Сумах (фото)
12.10.2016, 07:16 Новость
Александр Панченко Александр Панченко 12.10.2016, 07:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 499 Комментариев 3
Из общежития в Сумах выпрыгнул студент
Из общежития в Сумах выпрыгнул студент
06.10.2016, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.10.2016, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 942 Комментариев 0
Заграничный отдых для сумчанина закончился заключением в польской тюрьме
Заграничный отдых для сумчанина закончился заключением в польской тюрьме
04.10.2016, 14:33 Новость
Панорама Панорама 04.10.2016, 14:33 Категория: Новость Рубрики: Мир, Город, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 762 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 270 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 264 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к решению властей призвать служить офицеров запаса (выпускников военных кафедр) на 1,5 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупайте статусные автомобили в компании «Статус-Авто»
Сегодня, 12:51
admin admin Сегодня, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
последние комментарии
Олексій Васильович Ленський к материалу
Страна фокусов
Прем’єр-міністру Гройсману Президенту Порошенко Від замордованого ними громадянина України Ленського Олексія Васильовича, що мешкає в місті Суми, вул. Лохвицька, 13. ...
Сегодня, 18:43
Сергей Федоров к материалу
Еще один год утраченных возможностей
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...
20.01.2017, 23:50
Сергей Федоров к материалу
Святочный рассказ
ОТЛИЧНО, ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Всегда били в ДЕСЯТКУ.
20.01.2017, 22:56
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII