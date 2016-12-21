В Сумах обесточат «царское село»

В пятницу, 27 января, с 9:00 до 14:00 обесточат ул. Ипподромную (д. №№ 73-91,42-50), Осеннюю (д. №№ 52-56,51-67), пер. Первый и Второй Осенний;

с 8:00 до 15:00 — ул. Юбилейную (д. №№ 65-99,60-78)

с 9:00 до 12:00 — ул. Криничную (д. №№ 2 / 15-47)

с 12:00 до 15:00 — ул. Криничную (д. №№ 48-62). Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго». После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.