В Сумах новый депутат горсовета

В пятницу 7 апреля Сумская городская избирательная комиссия проголосовала за объявление депутатом Сумского городского совета по спискам «БПП «Солидарность» предпринимателя Оксану МАЛЮК. «Место» освободилось после того, как Ольга ВОЛОШИНА стала заместителем мэра, вошла в состав исполкома и сложила депутатские полномочия. Следующим по списку был Александр ПАНАСЮРА, но он написал отказ от депутатских полномочий. Об этом сообщала председатель горизбиркома Светлана РЕВЯКИНА.

Оксана Малюк — дочь председателя Сумского областного совета Владимира ТОКАРЯ. У нее два высших образования: закончила филологический факультет СГПУ им. Макаренко, а чуть позже получила специальность художник-модельер в Харьковском филиале Киевского национального университета культуры и искусств.