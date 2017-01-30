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В Сумах новый депутат горсовета

Сегодня, 12:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах новый депутат горсовета

В пятницу 7 апреля Сумская городская избирательная комиссия проголосовала за объявление депутатом Сумского городского совета по спискам «БПП «Солидарность» предпринимателя Оксану МАЛЮК. «Место» освободилось после того, как Ольга ВОЛОШИНА стала заместителем мэра, вошла в состав исполкома и сложила депутатские полномочия. Следующим по списку был Александр ПАНАСЮРА, но он написал отказ от депутатских полномочий. Об этом сообщала председатель горизбиркома Светлана РЕВЯКИНА.
Оксана Малюк — дочь председателя Сумского областного совета Владимира ТОКАРЯ. У нее два высших образования: закончила филологический факультет СГПУ им. Макаренко, а чуть позже получила специальность художник-модельер в Харьковском филиале Киевского национального университета культуры и искусств.

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