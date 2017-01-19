В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 700 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня, 22 февраля, в 22:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора. В ночное время без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретиновкы, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц прилегающих к ней. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
В Сумах ночью отключат Тополянский водозабор
Напечатать Письмо автору Просмотров 3 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
19.01.2017, 19:16 Новость
Панорама Подписаться 19.01.2017, 19:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 61 Комментариев 0 Поддержали 0
18.01.2017, 19:15 Новость
Панорама Подписаться 18.01.2017, 19:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 388 Комментариев 0 Поддержали 0
18.01.2017, 13:13 Новость
Панорама Подписаться 18.01.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 271 Комментариев 0 Поддержали 0
18.01.2017, 08:32 Новость
Панорама Подписаться 18.01.2017, 08:32 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 153 Комментариев 0 Поддержали 0
28.11.2016, 07:09 Новость
24.11.2016, 10:09 Новость
Ирина Власова Подписаться 24.11.2016, 10:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 382 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 14:25 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 23.11.2016, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 289 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 08:28 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.11.2016, 08:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 358 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 17:27
admin Подписаться Вчера, 17:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
15.02.2017, 12:22
admin Подписаться 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0 Поддержали 0
14.02.2017, 10:47
admin Подписаться 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 454 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 351 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
20.02.2017, 17:59
admin Подписаться 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
17.02.2017, 18:58
admin Подписаться 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0 Поддержали 0
16.02.2017, 18:08
admin Подписаться 16.02.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0 Поддержали 0
16.02.2017, 15:01
admin Подписаться 16.02.2017, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 1 Поддержали 0
14.02.2017, 20:16
admin Подписаться 14.02.2017, 20:16 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
а «Мотор Січ» оснащает минобороны рф: http://glavcom.ua/publications/motor-sich-remontuje-ta-osnashchuje-aviaciyu-minoboroni-rf-dokument-393483.htmlСегодня, 15:29
тем временем Украина активно торгует с рашей военной продукцией: https://economics.unian.ua/industry/1786466-viyna-ne-stala-na-zavadi-rosiya-stala-naybilshim-pokuptsem-ukrajinskoji-viyskovoji-produktsiji-zvit-infografika.htmlСегодня, 15:27