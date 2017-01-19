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В Сумах ночью отключат Тополянский водозабор

Сегодня, 15:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах ночью отключат Тополянский водозабор

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 700 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня, 22 февраля, в 22:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора. В ночное время без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретиновкы, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц прилегающих к ней. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».

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