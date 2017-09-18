В Сумах неустойчивый пассажиропоток на маршруте № 3

Не верь глазам своим. В последнее время городская власть все чаще не замечает того, что видят жители областного центра. Например, все знают, что маршрутки № 3, которые ездят маршрутом «Аэропорт — Героев Крут» ходят редко, практически всегда переполнены, да и сами транспортные средства выглядят и внутри и снаружи, мягко говоря, не ахти. Дошло до того, что сумчане подали петицию с требованием обеспечить этот маршрут транспортом большей вместимости, которая быстро набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Однако у городской власти другой взгляд на эту проблему. Оказывается, все совсем не так. «Устойчивый пассажиропоток для эффективного использования автобусов большой вместимости отсутствует на маршруте №3″, — сообщил мэр Сум Александр Лысенко в ответе на петицию. И транспорт на этом маршруте ходит регулярно и маршрутки там красивые (перевозчик — ЧП Запорожец). А ежели хотите автобусы, то надо с перевозчиком обязательно договориться. А тот, конечно же, сказал, что денег нет, но.. (не будем дальше цитировать одного премьера одного государства). Автобусы, конечно, можно купить, но только за счет пассажиров, ибо тогда придется цены на проезд значительно повысить — а как вы хотели?

Вот так вот. Все вы врете, товарищи пассажиры, все там нормально. Но только хотелось бы, чтобы мэр и ответственные за транспорт лица лично бы проверили устойчивость пассажиропотока на этом маршруте. Может тогда у них глаза и открылись бы.

Фото сайта transport.sumy.ua

Анатолий Поляченко, «Панорама» №43