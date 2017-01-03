В Сумах нетрезвый водитель «притворялся» пассажиром

12 февраля, около 23 часов, на Гаевом проспекте, экипаж патрульных остановил автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который двигался с нарушением ПДД.

Когда полицейские подходили к автомобилю, то увидели, как водитель перелезает с водительского места на пассажирское.

Общаясь с мужчиной, инспекторы заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Желание избежать ответственности долгое время не покидало 42-летнего правонарушителя и он продолжал доказывать, что не ехал за рулем. Он не предоставил полисменам никаких документов.

Впоследствии, он все же решил пройти освидетельствования на состояние опьянения.

В медицинском учреждении у него зафиксировали 1,56 промилле, что почти в 8 раз превышает допустимую норму.

В отделении полиции личность мужчины патрульные все же установили, после чего составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов), — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.