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В Сумах нетрезвый водитель «притворялся» пассажиром

Сегодня, 15:17 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумщина
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В Сумах нетрезвый водитель «притворялся» пассажиром

12 февраля, около 23 часов, на Гаевом проспекте, экипаж патрульных остановил автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который двигался с нарушением ПДД.
Когда полицейские подходили к автомобилю, то увидели, как водитель перелезает с водительского места на пассажирское.
Общаясь с мужчиной, инспекторы заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Желание избежать ответственности долгое время не покидало 42-летнего правонарушителя и он продолжал доказывать, что не ехал за рулем. Он не предоставил полисменам никаких документов.
Впоследствии, он все же решил пройти освидетельствования на состояние опьянения.
В медицинском учреждении у него зафиксировали 1,56 промилле, что почти в 8 раз превышает допустимую норму.
В отделении полиции личность мужчины патрульные все же установили, после чего составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов), — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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