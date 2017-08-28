В Сумах нетрезвый водитель наехал на каток

Ночью на улице Засумской водитель Ford Fusion превысил безопасную скорость, после чего не справился с управлением и допустил наезд на неподвижный дорожный каток.

Выехавшие на место патрульные сразу заметили, что водитель легковушки имеет явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование зафиксировало у него 2,05 промилле алкоголя, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму.

Полицейские оформили ДТП и составили на водителя Ford Fusion два протокол: статья 130 (управление в состоянии опьянения) и статья 124 (совершение ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.