Ночью на улице Засумской водитель Ford Fusion превысил безопасную скорость, после чего не справился с управлением и допустил наезд на неподвижный дорожный каток.
Выехавшие на место патрульные сразу заметили, что водитель легковушки имеет явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование зафиксировало у него 2,05 промилле алкоголя, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму.
Полицейские оформили ДТП и составили на водителя Ford Fusion два протокол: статья 130 (управление в состоянии опьянения) и статья 124 (совершение ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.
В Сумах нетрезвый водитель наехал на каток
Ночью на улице Засумской водитель Ford Fusion превысил безопасную скорость, после чего не справился с управлением и допустил наезд на неподвижный дорожный каток.
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