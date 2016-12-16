В Сумах не успевают трудоустраивать безработных

В Сумской городской центр занятости в поисках работы с 1 по 12 января обратилось 267 человек. Численность зарегистрированных безработных, состоящих на учете по состоянию на 13 января, составляет 2225 человек; из них получают пособие по безработице – 1829 человек (82%). С начала года при содействии службы занятости трудоустроено 110 человек, из них зарегистрированных безработных – 49 человек.

В 2017 году Сумским городским центром занятости предложено безработным участие в оплачиваемых общественных работах. Заключен договор с КП «Зеленстрой» на работы по благоустройству территории города. К данным работам уже привлечено 17 безработных.

Актуальная база вакансий насчитывает 377 единиц, в т.ч. для рабочих – 252, служащих -112, для лиц, которые не имеют профессии или занимали места, не требующие специальной подготовки – 13, нагрузка. На одно свободное рабочее место зарегистрированных безработных составляет – 6 человек, — сообщает городской центр занятости.