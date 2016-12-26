В Сумах не теряют бдительности (фото)

После ЧП, случившихся в январе, горожане остро реагируют на подозрительные запахи и звуки. Последний такой случай зафиксирован вчера.

«Наверное, Сумы с начала года попали в немилость каким-то высшим силам …

Около 21:15 по ул. Металлургов, 15 жители почувствовали едкий запах дыма из подвала, вызвали пожарных. Уже на месте спасатели обнаружили, что горит подвальное помещение. Дым, копоть и огонь шли через входы в подвал по всем подъездам. Людей временно эвакуировали, здание обесточено.

Одна из жительниц первого этажа сообщила, что последние полчаса, прежде чем почувствовали дым, кто-то долго топтался у вентиляционного окна подвала.

По предварительной информации пожарных — возгорание произошло в середине коморки одной из жительниц. Пострадавших, к счастью, нет», — написал на своей странице в фейсбуке Володимир Луговий и выложил фото.