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01.02 Среда

В Сумах не теряют бдительности (фото)

Сегодня, 11:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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После ЧП, случившихся в январе, горожане остро реагируют на подозрительные запахи и звуки. Последний такой случай зафиксирован вчера.
«Наверное, Сумы с начала года попали в немилость каким-то высшим силам …
Около 21:15 по ул. Металлургов, 15 жители почувствовали едкий запах дыма из подвала, вызвали пожарных. Уже на месте спасатели обнаружили, что горит подвальное помещение. Дым, копоть и огонь шли через входы в подвал по всем подъездам. Людей временно эвакуировали, здание обесточено.
Одна из жительниц первого этажа сообщила, что последние полчаса, прежде чем почувствовали дым, кто-то долго топтался у вентиляционного окна подвала.
По предварительной информации пожарных — возгорание произошло в середине коморки одной из жительниц. Пострадавших, к счастью, нет», — написал на своей странице в фейсбуке Володимир Луговий и выложил фото.

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