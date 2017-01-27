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В Сумах не смогли оштрафовать директора КП

Сегодня, 09:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах не смогли оштрафовать директора КП

Заречный районный суд г. Сумы в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности закрыл производство в отношении директора КП «Дорремстрой» Сумского горсовета Александра Вегеры, который от имени предприятия арендовал у своей жены автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на постановление суда от 13 марта.
В 2012 году директор КП заключил договор аренды автомобиля Toyota Land Cruiser для служебного пользования со своей женой, с которой в то время еще не был официально женат. Эту машину она приобрела того же года в кредит.
Арендная плата составила 10,4 тыс грн. на месяц. Кроме того, согласно условиям соглашения, «Дорремстрой» обязан был компенсировать владелицы все расходы, связанные со страхованием имущества, ремонтом, эксплуатацией, заменой запчастей и других расходов.
В августе прошлого года Вегера зарегистрировал брак, но не предупредил о конфликте интересов и тем самым нарушил закон о предотвращении коррупции.
В суде прокурор Андрей Байдак отметил, что обстоятельства административное нарушение, совершенное Вегера, подтвердились в полном объеме, но поскольку сроки наложения административного взыскания истекли, производство подлежит закрытию. Суд согласился.

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