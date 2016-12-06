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В Сумах не разминулись легковушки (фото)

Сегодня, 09:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Вечером 31 января на пр. Шевченко столкнулись две легковушки. Автомобиль Мерседес не рассчитал скорость и врезался в припаркованную Тойоту. В результате ДТП никто из людей не пострадал, машины получили незначительные повреждения, — сообщает Сумыпост.

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