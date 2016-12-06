Вечером 31 января на пр. Шевченко столкнулись две легковушки. Автомобиль Мерседес не рассчитал скорость и врезался в припаркованную Тойоту. В результате ДТП никто из людей не пострадал, машины получили незначительные повреждения, — сообщает Сумыпост.
В Сумах не разминулись легковушки (фото)
Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
06.12.2016, 09:10 Новость
Ирина Власова Подписаться 06.12.2016, 09:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 372 Комментариев 0 Поддержали 0
05.12.2016, 07:00 Новость
02.12.2016, 19:20 Новость
Панорама Подписаться 02.12.2016, 19:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 814 Комментариев 0 Поддержали 0
02.12.2016, 13:07 Новость
Наталия Гончарук Подписаться 02.12.2016, 13:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 109 Комментариев 0 Поддержали 0
01.12.2016, 10:08 Новость
30.11.2016, 17:07 Новость
Панорама Подписаться 30.11.2016, 17:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 216 Комментариев 0 Поддержали 0
28.11.2016, 12:12 Новость
Ирина Власова Подписаться 28.11.2016, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 232 Комментариев 0 Поддержали 1
28.11.2016, 07:09 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
27.01.2017, 10:38
admin Подписаться 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0 Поддержали 0
25.01.2017, 17:36
admin Подписаться 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 337 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 301 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 10:24
admin Подписаться Вчера, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 17:59
admin Подписаться 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 16:24
admin Подписаться 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 13:56
admin Подписаться 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0 Поддержали 0
24.01.2017, 11:45
admin Подписаться 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
В Європі немає стипендій та безкоштовних гуртожитків. Те, чим ви користуєтеся не що інше як пережитки совка. Його треба викорінювати ...Вчера, 19:40