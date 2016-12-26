В Сумах не разъехались три легковушки

Вечером 12 января на перекрестке улиц СКД и Прокофьева столкнулись три авто.

Выезжая с ул. СКД, водитель БМВ въехал в машину «Субару», которую по инерции отбросило на проезжающий рядом автомобиль ДЕО. Как сообщает 0542 со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Сум. Автомобили получили механические повреждения, никто из водителей не пострадал.

На водителя БМВ патрульные составили админпротокол.