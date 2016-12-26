Вечером 12 января на перекрестке улиц СКД и Прокофьева столкнулись три авто.
Выезжая с ул. СКД, водитель БМВ въехал в машину «Субару», которую по инерции отбросило на проезжающий рядом автомобиль ДЕО. Как сообщает 0542 со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Сум. Автомобили получили механические повреждения, никто из водителей не пострадал.
На водителя БМВ патрульные составили админпротокол.
В Сумах не разъехались три легковушки
Сегодня, 08:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
Вечером 12 января на перекрестке улиц СКД и Прокофьева столкнулись три авто.
Напечатать Письмо автору Просмотров 104 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
26.12.2016, 08:09 Новость
Панорама Подписаться 26.12.2016, 08:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 445 Комментариев 0 Поддержали 0
22.12.2016, 08:08 Новость
Ирина Власова Подписаться 22.12.2016, 08:08 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 289 Комментариев 0 Поддержали 0
30.11.2016, 17:07 Новость
Панорама Подписаться 30.11.2016, 17:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 201 Комментариев 0 Поддержали 0
11.11.2016, 14:02 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 11.11.2016, 14:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 866 Комментариев 27 Поддержали 1
26.10.2016, 14:14 Новость
Панорама Подписаться 26.10.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 285 Комментариев 0 Поддержали 1
26.10.2016, 09:45 Новость
Ирина Власова Подписаться 26.10.2016, 09:45 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 418 Комментариев 0 Поддержали 0
29.09.2016, 17:06 Новость
Ирина Власова Подписаться 29.09.2016, 17:06 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 666 Комментариев 0 Поддержали 0
20.09.2016, 15:22 Новость
Панорама Подписаться 20.09.2016, 15:22 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 282 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 204 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 228 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
10.01.2017, 17:19
admin Подписаться 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
06.01.2017, 14:15
admin Подписаться 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 19:36
admin Подписаться 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0 Поддержали 0
04.01.2017, 18:39
admin Подписаться 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0 Поддержали 0
29.12.2016, 16:05
admin Подписаться 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Ну так да, однозначно возле больницы есть хорошая парковая зона - самое лучшее место для нового особнячка власть имущих.Вчера, 12:24
Я уже давно большую часть покупок делаю в интернет-магазинах. Конечно, есть такие товары, которые лучше покупать оффлайн - еда, парфюмерия, ...Вчера, 12:19