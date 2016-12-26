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17.01 Вторник

В Сумах не разъехались три легковушки

Сегодня, 08:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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Вечером 12 января на перекрестке улиц СКД и Прокофьева столкнулись три авто.
Выезжая с ул. СКД, водитель БМВ въехал в машину «Субару», которую по инерции отбросило на проезжающий рядом автомобиль ДЕО. Как сообщает 0542 со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Сум. Автомобили получили механические повреждения, никто из водителей не пострадал.
На водителя БМВ патрульные составили админпротокол.

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