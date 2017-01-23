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В Сумах не переводятся мздоимцы (фото)

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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30 марта в областном центре задержали двух любителей заработков на стороне. И если юрист больницы оценил «свои услуги» 8000 грн., то женщина-посредник «погорела» на 5 тыс. долларах.
Юрисконсульт одной из сумских городских клинических больниц требовал деньги от от двух жителей Сум, в частности в бойца раненого в боевых действиях под Волновахой. По восемь тысяч гривен с каждого «юрист» обещал мужчинам не препятствовать в оформлении документов. Оперативники спецслужбы задержали юрисконсульта у здания медицинского учреждения при получении половины взятки. Часть суммы предназначалась некоторым членам городской медико-социальной экспертной комиссии.
Вечером в этот же день на «горячем» задержали посредницу — работницу областного центра занятости, которая получила от местного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме пяти тысяч долларов США для их дальнейшей передачи должностным лицам Сумского горсовета за положительное решение вопроса о передаче в аренду коммунального имущества.
Начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

По материалам пресс-служба прокуратуры области, пресc-группы УСБУ в Сумськой области и Отдела коммуникации полиции Сумской области.

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