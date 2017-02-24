В Сумах наводят порядок

Чисто конкретно. В пятницу 21 апреля на ул. Соборной демонтировали рекламоносители. Болгаркой и тяжелыми предметами работали трое, за ним наблюдали сотрудники полиции. Снятые рекламоносители тут же грузили в ожидавшую их машину и ехали дальше.

«На прошлой неделе прошел уже пятый демонтаж рекламных средств и незаконных вывесок, которые необходимо убрать согласно решению исполкома», — сообщил на аппаратном совещании в понедельник 24 апреля начальник управления архитектуры и градостроения Андрей КРИВЦОВ.

К работе по демонтажу незаконных временных сооружений и рекламы активно приступили в конце 2016 г. Убирали как средства с металлической основой, так и картонные таблички на опорах, деревьях и т.п. Это стало возможным после того, как в составе отдела по вопросам дизайна городской среды создан сектор по контролю за размещением рекламы, малых архитектурных форм и временных сооружений. Его приоритетная задача — упорядочение размещения законных рекламных средств, обновление самих конструкций и их форматов, а также демонтаж самовольно размещенных рекламоносителей и временных сооружений.

Андрей Кривцов заявлял, что всего по решению исполкома в областном центре предстоит демонтировать 104 объекта. Представители власти руководствуются не только эстетическими причинами, но и соображениями безопасности: в непогоду хлипкая основа часто не выдерживает.

Кроме того, в мэрии подвели итоги месячника благоустройства, который проходил в Сумах с 13 марта по 14 апреля. По словам начальника управления «Инспекция по благоустройству г. Сумы» Руслана ГОЛОПЕРОВА, в работах принимали участие около 400 сотрудников 23 подразделений Сумского горсовета, силами которых собрано 25 кубометров мусора. 200 сотрудников подразделений Сумской ОГА собрали 10 кубометров мусора. Почти 6000 горожан наводили порядок: упорядочены 250 газонов и клумб, собрано 15 кубометров мусора и опавшей листвы, вывезено около 30 кубометров веток, восстановлены 24 фасада и объекта. 1300 человек убирали в прибрежных зонах, вывезено 8 кубометров мусора.

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Кипит работа. Интересно будет посмотреть на новую рекламу в центре. Действительно ли она будет красивее и безопаснее?

Ирина Власова, «Панорама» №18