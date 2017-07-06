В Сумах нашли место цветам

Продавцов цветочного павильона по ул. Засумской, который сейчас находится на реконструкции, расселили по Центральному рынку. Об этом сообщает сайт Сумского горсовета.

Как сообщил 10 июля во время аппаратного совещания в мэрии начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег ДУБИЦКИЙ для нужд предпринимателей, осуществлявших торговлю в цветочном павильоне, который сейчас не работает, нашли более 80 мест на стационарных рынках в центре города. На Центральном рынке для этой категории торговцев выделили 12 мест возле центрального входа в крытый рынок и 42 места — перед ТЦ «Евробазар» для торговли цветочным и посадочным материалом. На территории рынка ООО «Сумы-Табакко» для цветоводов освободили два ряда, где могут расположиться около десятка продавцов искусственных цветов и около двух десятков торговцев живыми растениями.

Тем не менее случаи несанкционированной торговли цветами продолжают появляться и у забора старого павильона по ул. Засумская. С незаконной продажей обещают бороться, а для предпринимателей, желающих торговать цветами законно, после реконструкции открытой галерее Центрального рынка будет обустроено 18 мини-магазинов для продажи живых цветов и 44 места для торговли декоративным цветами и посадочным материалом.