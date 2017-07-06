Панорама / сумы / новости / события / комментарии
11.07 Вторник

В Сумах нашли место цветам

Сегодня, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Культура, Общество Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах нашли место цветам

Продавцов цветочного павильона по ул. Засумской, который сейчас находится на реконструкции, расселили по Центральному рынку. Об этом сообщает сайт Сумского горсовета.

Как сообщил 10 июля во время аппаратного совещания в мэрии начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег ДУБИЦКИЙ для нужд предпринимателей, осуществлявших торговлю в цветочном павильоне, который сейчас не работает, нашли более 80 мест на стационарных рынках в центре города. На Центральном рынке для этой категории торговцев выделили 12 мест возле центрального входа в крытый рынок и 42 места — перед ТЦ «Евробазар» для торговли цветочным и посадочным материалом. На территории рынка ООО «Сумы-Табакко» для цветоводов освободили два ряда, где могут расположиться около десятка продавцов искусственных цветов и около двух десятков торговцев живыми растениями.

Тем не менее случаи несанкционированной торговли цветами продолжают появляться и у забора старого павильона по ул. Засумская. С незаконной продажей обещают бороться, а для предпринимателей, желающих торговать цветами законно, после реконструкции открытой галерее Центрального рынка будет обустроено 18 мини-магазинов для продажи живых цветов и 44 места для торговли декоративным цветами и посадочным материалом.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Магия чисел: 7-07-17 привлекли молодоженов Сумщины
Магия чисел: 7-07-17 привлекли молодоженов Сумщины
Вчера, 16:03 Новость
Панорама Панорама Вчера, 16:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Культура, Личность, Мнение, Общество Регион: Сумщина Просмотров 36 Комментариев 0
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
06.07.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Город, Досуг, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Область, Образование, Общество, Развлечения Регионы: Мир, Украина Просмотров 436 Комментариев 0
Золотая молодежь: сумчане отличились в Словакии
Золотая молодежь: сумчане отличились в Словакии
05.07.2017, 17:03 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 05.07.2017, 17:03 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Культура, Личность, Общество, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 106 Комментариев 0
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
04.07.2017, 16:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 04.07.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 120 Комментариев 0
Сумчанам предлагают переходить на овощи
Сумчанам предлагают переходить на овощи
04.07.2017, 15:01 Новость
Панорама Панорама 04.07.2017, 15:01 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Здоровье, Кулинария, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 379 Комментариев 0
Украинцы в июне стали больше зарабатывать
Украинцы в июне стали больше зарабатывать
04.07.2017, 12:02 Новость
Панорама Панорама 04.07.2017, 12:02 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 44 Комментариев 0
Кадры Сумщины: назначения у фискалов 2 фото
Кадры Сумщины: назначения у фискалов
16.05.2017, 10:14 Новость
Панорама Панорама 16.05.2017, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 235 Комментариев 0
Редут на Сумщине: как это было
Редут на Сумщине: как это было
14.03.2017, 07:18 Новость
Панорама Панорама 14.03.2017, 07:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 245 Комментариев 5
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє»
06.07.2017, 15:29
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 15:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
04.07.2017, 10:35
admin adminych admin adminych 04.07.2017, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 104 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 107 Комментариев 0
Опросы

Кому из силовых структур вы доверяете больше?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Особенность подключения к интернету и цифровому телевидению в компании IPnet
Вчера, 15:14
admin adminych admin adminych Вчера, 15:14 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Как из балкона сделать уютную веранду
06.07.2017, 19:13
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 19:13 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Где приобрести авиабилеты из Украины в Казахстан и обратно по выгодной цене
03.07.2017, 16:58
admin adminych admin adminych 03.07.2017, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 89 Комментариев 0
Дизайнерские решения при оформлении ванной комнаты
30.06.2017, 18:36
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 18:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 80 Комментариев 0
Avia.silpovoyage — удобный сервис для бронирования авиабилетов
27.06.2017, 14:03
admin adminych admin adminych 27.06.2017, 14:03 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
последние комментарии
andreikaandreika к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Кредитная карта от Альфа Банка с лимитом до 200.000 тыс.грн.Кешбек до 5%.Бесплатное снятие наличных в любом банкомате страны.Бесплатное оформление и ...
07.07.2017, 21:37
Vasily Tychoblin к материалу
Как в Сумах утепляют мост (фото)
"утепЕляют"?
06.07.2017, 11:59
Петро Васильович к материалу
Откройте, полиция!
А коли ти скакав на майдані то на що сподівався? Що незаконно розігнавши яку б то не було, але законну ...
01.07.2017, 18:00
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII