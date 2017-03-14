В Сумах нашли эксперта для оценки помещений

Департамент обеспечения ресурсных платежей 17 мая провел конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности, которые проведут независимую оценку объектов недвижимости. Оценка позволит определить размер выкупа помещений их арендаторами.

Были предложены два лота: помещения площадью 100,4 кв. м по ул. Г. Кондратьева №140 и помещение площадью 84 кв. м на Г. Кондратьева №143.

По результатам конкурса их независимую оценку выполнит ФЛП Миняйло А.И. Свои услуги эксперт оценил в 1600 грн. Заключение о рыночной стоимости помещений он должен предоставить в течение 7 календарных дней, — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.