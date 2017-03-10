В пятницу 28 апреля в Сумах подведут итоги открытого конкурса на разработку концепции парка им. Кожедуба, который провело управление градостроительства и архитектуры. 7 работ-участниц выставлены на втором этаже Двора детей и юношества. Каким видят городской парк участники конкурса, смотрите на фото.
Напомним, Сумской горсовет принял Программу развития городского парка им. И. Кожедуба, в рамках которой на мероприятия по комплексной реконструкции из бюджета за три года запланировали выделить почти 20 млн грн.
В Сумах «нарисовали» концепцию главного парка (фото)
В пятницу 28 апреля в Сумах подведут итоги открытого конкурса на разработку концепции парка им. Кожедуба, который провело управление градостроительства и архитектуры. 7 работ-участниц выставлены на втором этаже Двора детей и юношества. Каким видят городской парк участники конкурса, смотрите на фото.
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