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26.04 Среда

В Сумах «нарисовали» концепцию главного парка (фото)

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

В пятницу 28 апреля в Сумах подведут итоги открытого конкурса на разработку концепции парка им. Кожедуба, который провело управление градостроительства и архитектуры. 7 работ-участниц выставлены на втором этаже Двора детей и юношества. Каким видят городской парк участники конкурса, смотрите на фото.
Напомним, Сумской горсовет принял Программу развития городского парка им. И. Кожедуба, в рамках которой на мероприятия по комплексной реконструкции из бюджета за три года запланировали выделить почти 20 млн грн.

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