В Сумах нардепов решили переубеждать митингом

17 ноября в 13:00 на пл. Независимости в Сумах состоится митинг в поддержку законопроекта № 6506. В пятницу в Сумах должно состояться выездное заседание бюджетного комитета ВР. Нардепам хотят довести мнение людей по поводу финансирования вузов I-II уровней аккредитации (ПТУ), которые хотят перевести с государственного на местные бюджеты. Существует угроза, что это практически не подъемно для местных бюджетов; что сферы благоустройства, ЖКХ, дорожная инфраструктура и т.д. останутся без финансирования, или же тысячи молодых людей будут лишены конституционного права на получение профессионального образования.