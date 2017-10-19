17 ноября в 13:00 на пл. Независимости в Сумах состоится митинг в поддержку законопроекта № 6506. В пятницу в Сумах должно состояться выездное заседание бюджетного комитета ВР. Нардепам хотят довести мнение людей по поводу финансирования вузов I-II уровней аккредитации (ПТУ), которые хотят перевести с государственного на местные бюджеты. Существует угроза, что это практически не подъемно для местных бюджетов; что сферы благоустройства, ЖКХ, дорожная инфраструктура и т.д. останутся без финансирования, или же тысячи молодых людей будут лишены конституционного права на получение профессионального образования.
В Сумах нардепов решили переубеждать митингом
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