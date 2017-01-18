В Сумах накрыли канал поставки экстази (фото)

Канал контрабандных поставок из одной из европейских стран особо опасного психотропа МДМА ликвидировала в Сумах Служба безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры.

Оперативники спецслужбы установили жителя областного центра, который по почте получал экстазе из-за рубежа. Во время обыска по месту его проживания правоохранители изъяли 100 таблеток МДМА, стоимость которых на «черном рынке» составляет около ста тысяч гривен.

К наркобизнесу злоумышленник приобщился через объявления в транспорте. Интернетом он получал инструкции по поиску «клиентов», конспирации и поведения в случае задержания.

Наркодельцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 305 (контрабанда особо опасных психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Он взят под стражу.

Продолжается досудебное расследование, — сообщает пресс-центр СБУ.