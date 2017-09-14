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В Сумах накричались из-за тарифов

Сегодня, 09:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах накричались из-за тарифов

Не по маслу, но прошло. Теперь от повышения тарифов на тепло и горячую воду сумчан отделяет лишь принятие решение НКРЭКП и обнародования постановление в «Урядовом курьере». На следующий день после обнародования тарифы станут реальностью.
14 ноября в Сумах прошло обсуждение проекта постановления НКРЭКП о тарифах на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку для нужд населения ООО «Сумытеплоэнерго». На обсуждение зарегистрировались больше 100 человек. Все мероприятия длилось почти два с половиной часа, из которых первый час просто «выясняли» позиции и требовали ведения не предусмотренного протокола.
В среднем стоимость услуг для населения должна вырасти на 16%: в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал увеличиться со 1180,93 грн. до 1366,89 грн.; в домах без приборов учета за 1 кв. м вместо нынешних 32,68 грн. будем платить 38,11 грн. Стоимость услуги по горячему водоснабжению может вырасти с 69,63 грн до 80,91 грн.

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